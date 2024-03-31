Okullarda Tüm Dersler İptal Edilecek: Öğrenciler Sevinçten Havalara Uçacak

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun bir süredir beklenen müfredat değişikliği için ilk adımı attı ve öğrencileri sevindirecek bir karar aldı. Bu kararla birlikte, öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir uygulama hayata geçirilecek: Tüm derslerin iptal edileceği bir hafta!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu müjdeli haberi duyurdu ve öğrencilerin eğitim serüvenini daha keyifli hale getirmek için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Bakan Tekin'in açıklamasına göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki 81 ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki dersler bir hafta boyunca yapılmayacak. Bu hafta, özel bir "Etkinlikler Haftası" olarak ilan edildi.

7 Gün Sürecek Olan Derslerin İptal Edilmesi

Bakan Tekin, öğrencilerin eğitim hayatını renklendirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını ifade etti. İkinci dönemin son haftasının tamamını "Etkinlikler Haftası" olarak belirlediklerini duyurdu. Bu harika haberle birlikte, Haziran ayında öğrencilerin derslerden farklı ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir hafta geçirmesi planlanıyor.

Birinci dönemin sonunda yapılan çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde, ikinci dönemin son haftasında da benzer etkinliklerin düzenleneceği belirtildi. Böylelikle öğrencilere, derslerin yoğun temposundan uzaklaşma ve farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunulacak.