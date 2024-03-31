Emekliler Dikkat: SGK Uzmanı Net Rakam Verdi - En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu

SGK uzmanı Murat Bal, Temmuz ayında emekli maaşlarına gelecek zam oranını açıkladı.

Ocak ayında milyonlarca emekliye yüzde 49,25 oranında bir maaş artışı yansıdı. Ancak bu zam oranından 6,700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. En düşük emekli maaşı 10,000 TL olarak belirlenmişti.

Pek çok emekli, açlık sınırının 16,000 TL olduğu günümüzde maaşlarının yetersiz olduğundan şikayet ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emeklilerin haklı talebini Temmuz ayında karşılayacaklarını belirtmişti.

Erdoğan'ın 6 aylık enflasyon verileri ışığında maaşlara artış yapılacağı söyleminin ardından, maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.

Birçok SGK uzmanı konu hakkında rakamları paylaşmaya başladı. Bu uzmanlardan biri de SGK Uzmanı Murat Bal oldu. Bal, CNN TÜRK canlı yayınında detaylı bir şekilde hesaplamalarını paylaştı.

Bal, "Şu anda en düşük emekli maaşı 10,000 TL'ydi. 6 aylık enflasyon tahminimiz iki şekilde; biri yüzde 33 oranında bir zam yapılsa bile refah payıyla birlikte 13,300 TL olarak gelir. Yüzde 43 oranında yapılırsa eğer 14,300 TL gelir. Bana göre ise 13,300 TL ve 14,300 TL arasında bir rakamda olması gerekiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.