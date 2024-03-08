Meclis gündemindeki destek paketi basına sızdı



Emeklilere yönelik hazırlanan ek yardım paketi hakkında basına sızan bilgiler şu şekildedir:

Kira Yardımı: Emeklilere, başta büyükşehirler olmak üzere kira yardımı yapılacak. Düşük maaş alan emeklilere öncelik verilecek ve belirli miktarlarda kira desteği sağlanacak. Belediye İşbirliği: Emekliler için belediyelerle protokoller imzalanacak. Su faturalarında indirim yapılacak, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinden yararlandırılma gibi avantajlar sunulacak. Fatura Yardımı: Emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarında belli oranlarda indirim yapılması için düzenlemeye gidilecek. Ulaşım Desteği: Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için yeni destekler gelecek. Uçak ve tren şehir dışı ulaşımında biletlere indirim uygulanması gündemde. Banka Hizmetlerinde Kolaylık: Emeklilere banka hizmetlerinde kolaylık sağlanması için bankalarla anlaşmalar yapılacak. Ücretsiz banka hizmetleri, düşük faiz ve emeklilere verilmeyen kredilere ilişkin koşullar yeniden belirlenecek. Emekli Tesisleri: Kamu kurumlarının mevcut tesisleri, emeklilere konaklama ve tatil imkanı sağlamak üzere açılacak. Turizm şirketleri de emekliler için kampanyalar hazırlayacak. Seyyanen Destek Artışı: Emeklilere uygulanan taban maaştaki seyyanen desteklerin artırılması yönünde çalışmalar yapılacak. Temmuz zammının öncesinde seyyanen destekler gündemde olacak.

Bu destekler, emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmek ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla planlanmıştır. Ancak, bu bilgiler resmi olarak onaylanmadığı için değişiklik gösterebilir. Emeklilerin güncel ve doğrulanmış bilgilere ulaşabilmeleri için resmi kaynakları takip etmeleri önemlidir.