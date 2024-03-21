O destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. İşte bu destek programıyla ilgili bazı önemli detaylar:

584 bin 941 haneye toplamda 399 milyon 947 bin lira doğal gaz tüketim desteği ödenecek.

Başvurular, e-Devlet "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" üzerinden alınmaya başlandı.

Destekten faydalanmak isteyenlerin Türk vatandaşı olması, doğal gaz arzı sağlanan ilçede ikamet etmesi, doğal gaz aboneliğinin olması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmiş olması gibi belirli kriterleri sağlaması gerekiyor.

Destek tutarı, ısı ölçümleme çalışmaları ve iklim şartlarına göre belirlenmektedir. Buna göre, destek tutarı yıllık 1500 ile 3500 lira arasında değişiklik göstermektedir.

Ödemeler, 8 aylık dönemler halinde hesaplanmakta ve iki ayda bir ödenek ayrılmaktadır.

Vatandaşlar, doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz ederek bu destekten yararlanabilmektedir.

Bu destek programı sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların doğal gaz tüketimine yönelik maddi yükleri azaltılmış ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlanmış olacaktır.