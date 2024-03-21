Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından rekor seviyelere ulaştı. İşte altın piyasasındaki son durum ve güncel fiyatlar:

Ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş durumda. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmeme kararı sonrasında ons altın fiyatı 2.224 dolara kadar yükseldi ve şu anda 2.206 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın fiyatları hızla yükselişini sürdürerek Kapalıçarşı'da 2.500 liraya yaklaştı. Sabah saatlerinde gram altın fiyatı 2.317 lirayken, Kapalıçarşı satış fiyatı 2.488 lirayı aştı.

Diğer altın çeşitleri de yükseliş trendinde. Çeyrek altın 4.439 liradan, Cumhuriyet altını ise 18.271 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar, altının bu yıl defalarca zirvelere ulaşmasına rağmen, daha da yükselmeye hazır olduğunu belirtiyor. Ekonomideki belirsizlikler ve zorluklar devam ettiği sürece altının yükseliş eğiliminde olacağı öngörülüyor.