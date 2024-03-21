Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu



Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya olarak belirlendi. İşte Kadir Özkaya hakkında bazı bilgiler:

Kadir Özkaya, Türk hukukçu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

Özkaya, 2005-2011 yılları arasında Anayasa Mahkemesi raportörlüğü ve 2011-2014 yılları arasında Danıştay üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Son olarak, Zühtü Arslan'ın emekli olmasının ardından boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna seçilerek yeni başkan olarak atanmıştır.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmesi, 15 üyeden 9'unun oyunu alarak gerçekleşmiştir.

Kadir Özkaya'nın bu yeni göreviyle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin yönetiminde önemli bir rol üstleneceği ve Türkiye'nin yasal ve anayasal çerçevede adaletin sağlanmasında katkı sağlayacağı beklenmektedir.