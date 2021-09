GÜNDEM OTO MÜZİK'TEN İNDİRİM KAMPANYASI - ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE!

Aracınızda mükemmel sese ulaşmak için Gündem Oto Müzik'i arayın ve randevu alın. Gelecekte, güzel müziğin keyfini çıkarın ve müzikteki - video klipteki her şeyi mükemmel bir şekilde duyun.

Isparta'da kısa bir süre önce açılmasına rağmen bir çok araç için ses ve multimedya sistemine başarılı imzalar atan Gündem Oto Müzik şimdi de müzik tutkunlarını sevinderecek bir indirim kampanyasına imza atıyor.Ses kalitesi, bağlantı seçenekleri ve tasarımlarına göre farklı fiyatlara sahip olan hoparlörler Gündem Oto Müzik'te indirim kampanyasına girdi.Otonuzun ses sistemine adeta can veren hoparlörlerdebaşladı.Oto hoparlör çeşitleri, koaksiyel, component, midrange, mid woofer, subwoofer ve tweeter olarak altı farklı ses bileşenlerine ayrılır. Component, birbirinden farklı frekanslara sahip çeşitli parçaların bir araya gelmesi ile oluşturulan hoparlör çeşidine verilen isimdir. Component bileşenleri 2 ya da 3 yollu gibi farklı kombinasyonlara sahip olabilir. Koaksiyel, 2 ya da 3 yollu ve genellikletürüdür. Oval şekle sahip olduğundan dolayı koaksiyeller bas sesleri daha etkin bir biçimde araç içerisine yansıtır. Koaksiyel tür hoparlörler component türün aksine birbirleri ile birleşik bileşenlere sahiptir. Tweeter tür hoparlörler 3 kHz ile 20 kHz arası tiz sesleri aktarırken, midrange tür ise 3 khz ile 400 kHz frekansı yansıtma özelliğine sahiptir. Yuvarlak oto hoparlörlerden biri olan midrange, içerisinde insan sesinin de dahil olduğu orta frekansı aktarır ve yoğunlukla vokal ağırlıklı müzikler dinlemeyi seven kişiler tarafından tercih edilebilir. Mid woofer 100-400 kHz frekansa sahiptir ve midrange türünde olduğu gibi orta sesleri etkin bir şekilde araç içerisine yansıtır. Subwoofer ise alt frekans olarak da adlandırılan 20-100 kHz frekans aralığındaki bas seslerin aktarılmasına yönelik kaliteli oto hoparlör çeşitlerinden biridir.Otomobil ses sistemleri, yapacağınız yolculuklarda müzik keyfini aracınıza taşımaya yardımcı olan otomobil aksesuar ekipmanları içerisinde yerini alır. Amfili ve bluetooth bağlantısı gibi birçok model seçeneğini inceleyebileceğiniz oto hoparlörler, zengin boyut ve tasarımlar üzerinden kullanıcılara sunulur. Bu tür cihazlar 2 santimden 30 santime kadar farklı boyut seçeneklerine sahiptir. Cihazın boyutu, Watt birimi ile doğru orantılıdır ve araç içi hoparlörde kullanılan en düşük Watt birimi 60W olarak bilinir. Mini oto hoparlörler genellikle mono bir diğer adı ile tek çıkışlı frekans özelliğine sahiptir ve şehir içi kısa yolculuklarda keyifle müzik dinlemeniz için yeterli gücü size sunar. 3 ya da daha fazla çıkışa sahip olan hoparlörlerin bazı modelleri kendiliğinden amfiye sahiptir. Amfiler, ses çıkışını daha temiz bir şekilde kullanıcıya aktarmanın yanı sıra, hoparlörün iş yükünü hafifletir ve cihazın daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Yüksek Watt birimine sahip olan hoparlörlerde mutlaka amplifikatör kullanılması önerilir. Aksi takdirde hoparlör yüksek akımdan dolayı hasar alarak performansını kaybeder. İhtiyaçlarınıza ve araç modelinize hitap eden en kaliteli oto hoparlörü kolaylıkla bulabilir, araç içerisinde müzik keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.Araç içerisinde müzik keyfi yapmak adına tercih edebileceğinizü satın almadan önce, aracınızın boyutlarına dikkat etmeniz gerekir. Otomobiller için özel olarak üretilen hoparlörlerin 2-30 santimetre aralığında birçok boy seçeneği bulunur. A sınıfı gibi küçük otomobillerde 60-100W arası bir hoparlör müzik keyfi için yeterli olabilecek iken, jip ya da karavan tarzı geniş araçlarda daha yüksek Watt birimine sahip 17 cm oto hoparlörler tercih edilebilir. Otomobil ses aktarıcıları, Watt birimi üzerinden sesi araç içerisine aktarır ve cihazlarda kullanılan Watt birimleri 60-3000W aralığında geniş bir skala üzerinden kullanıcılara sunulur. Siz de oto hoparlör tavsiyesi ve yorumlarını inceleyebilir, kullanıcıların paylaşmış olduğu deneyimler üzerinden otomobiller için özel olarak tasarlanan ses sistemleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Oto hoparlör seti seçenekleriyle tek ürün fiyatı üzerinden birkaç farklı hoparlör çeşidine sahip olabilir, tiz, bas ve orta frekansları en net şekilde araç içerisine aktarabilirsiniz. Dinlediğiniz müzikleri görsellerle desteklemek adına tercih edebileceğiniz oto görüntü sistemleri çeşitlerine göz atabilir, araç içerisinde müzik klibi ya da film izlemenin yanı sıra navigasyon ve park sistemi gibi diğer avantajlardan da yararlanabilirsiniz.Otomobil hoparlörleri, müzik keyfinin araç içerisinde dahi sürdürülmesi için özel olarak tasarlanır. Her araçta kullanıma yönelik farklı boyut ve Watt seçeneklerine sahip olan cihazların tiz, bas ya da orta frekanslara ağırlık verilen çeşitlerine de rastlamak mümkündür. Araç içi hoparlör seçimlerinde dinlediğin müzikleri baz alarak yapacağınız tercihler ile müzik keyfinizi iki katına çıkarabilirsiniz.En ucuz JBL oto hoparlörler içerisinden aracınız ve kriterlerinize yönelik ürünü cazip fiyatlandırmalar üzerinden satın alabilir, aracınızı mini bir konser alanına dönüştürebilirsiniz.seçenekleri, 70-1000W güç aralığı ile birçok otomobil içerisinde kullanıma uygundur. Araç içi hoparlörün daha iyi performans göstermesi adına akünüzün yeterli güçte olması gerekir. Akünün yanı sıra ses sistemlerinin bağlı olduğu kablolar da, sesin etkin bir şekilde iletilmesi açısından önemli bir role sahiptir. Bluetooth oto hoparlör seçenekleri ile telefon ya da bilgisayar gibi diğer cihazlarınız üzerinden kolaylıkla araç içerisine ses aktarımı yapabilir, müzik değiştirirken ya da volüm ayarlarında pratik bir kullanım elde edebilirsiniz.Oto hoparlör fiyatları boyut, sahip olduğu teknolojik özellikler, yalıtım ve ses kalitesi gibi kategoriler içerisinde birbirleri arasında değişiklik gösterir. Her araçla uyumluluk gösteren hoparlörlerde kullanılan ses teknolojileri ürünün fiyatını etkiler. Oto hoparlör markalarının kullanıcıları ile buluşturduğu ürünler arasında da fiyat farkına rastlamak mümkündür. Bazı hoparlörlerin daha kaliteli ses vermesi adına amfilerden yardım almak gerekir. Araç içi ses sisteminizi kurarken mutlaka amplifikatör ya da kendinden amfili bir hoparlör tercih etmeniz gerekir. Amfiler, farklı frekanslarda iletilen seslerin daha etkin bir şekilde hoparlörden çıkış yapmasına yardımcı olan cihazlardır. Ayrıca bu cihazlar, sesin kalitesini yükseltir. Araç hoparlörleri 0,5, 1 ve 2 gibi ohm değerleri üzerinden kullanıcılara sunulur. Amfi seçimlerinde hoparlörünüzün ohm değeri ile eşdeğer bir model tercih etmeniz gerekir.gibi farklı boyut seçeneklerine rastlayabileceğiniz cihazları satın almadan önce aracınızın iç kapasitesini baz alarak daha kullanışlı bir hoparlöre sahip olabilirsiniz.'in kullanıcılarıyla buluşturduğu ucuz oto hoparlör seçeneklerine göz atabilir, yolculuk sırasında dinlediğiniz müzikleri yüksek ses kalitesi üzerinden deneyimleyerek müzik şöleninin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.Otomobil hoparlörleri genellikle konsol önü, direksiyon yanları ve araç kapılarının kenarlarına yerleştirilir. Kabinli oto hoparlör seçenekleri, otomobillerin garajlarına yerleştirilebilen cihazlardır. Kabinli hoparlörler, yüksek ses kalitesinin daha geniş bir alana taşınmasına yardımcı olur. Kabinli bir hoparlör satın almadan önce, bagajınızın kapasitesine dikkat etmeniz gerekir. Böylelikle hem yükleriniz hem de ses sisteminiz için yeterli alana sahip olabilirsiniz. Kabin türü cihazlar mutlaka bir sabitleme cihazı ile birlikte kullanılmalıdır. Aksi takdirde kavisli ya da virajlı yollarda titreşim sonucunda ses kalitesi düşebilir ve cihaz darbelere daha açık bir hale gelebilir.ler, 80-450W güç aralığında ses çıkış performansına sahiptir. Bu tür boyutlara sahip olan cihazları konsol yanlarına, kapı kenarlarına ya da arka koltukların üst tavan kısımlarına yerleştirebilirsiniz. Araç içerisinde yüksek kalite müzik keyfini desteklemek adına tercih edebileceğiniz oto amplifikatör çeşitleri içerisinden bütçenize hitap eden ürünü sıralama seçenekleri yardımıyla kolaylıkla bulabilir, otomobilinize tam teşeküllü bir ses sistemi kazandırabilirsiniz. Dilerseniz kendinden amfili oto hoparlör seçeneklerine göz atarak otomobil ses sistemleri konusunda tasarruflu bir alışveriş deneyimi elde edebilir, araç içi müzik keyfinin tadını doyasıya yaşayabilirsiniz.