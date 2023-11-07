N.Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı'nın Büyük Başarısı

Geçtiğimiz hafta Isparta'da düzenlenen liseler arası futbol karşılaşmalarında Yalvaç Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi kız futbol takımı, oynadıkları futbol ve elde ettikleri sonuçlarla büyük bir başarıya imza attı.

Takımımız, rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla büyük bir çıkış yakaladı. Isparta Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi'ni 6-0, Isparta Şehit Erkan Pala Anadolu Lisesi'ni 9-0 ve Isparta Borsa İstanbul MTA Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek toplamda 18 gol atarken, kalesinde hiç gol yemedi. Bu muhteşem başarıyla Isparta il şampiyonu olarak, Şubat ayı içerisinde düzenlenecek olan bölge grup müsabakalarına katılma hakkı kazandılar.

Kız futbol takımımız, beden eğitimi öğretmenleri Bulut Çulha ve Selma Çetinkaya tarafından 2 yıldır aralıksız bir şekilde çalıştırılmış ve bu başarıyı elde etmiştir. Takımımız, sadece okulun değil, aynı zamanda tüm ilin gururu haline gelmiş ve taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır.

Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kazandıkları bu büyük başarıdan dolayı gönülden tebrik ediyor, bölge grup maçlarında da aynı başarıyı sürdürmelerini diliyoruz. Başarılarınızın devamını bekliyor ve size güveniyoruz.