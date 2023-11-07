Bağımlılıklarla Mücadele Yürüyüşü, Isparta'yı Farkındalığa Davet Ediyor

Isparta'da, sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli sorunlarından biri olan bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla "Bağımlılıklarla Mücadele’de Farkında Olmak İçin, Uyanık Ol Isparta" sloganıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörlüğü liderliğinde gerçekleşen yürüyüşe, Süleyman Demirel Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Muhtarlar Derneği gibi proje ortakları katıldı. Bu yürüyüş, Türkiye'de bir ilk olarak düzenlendi.Yürüyüş, Özkanlar Kavşağı'ndan başlayarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Vali Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Yeşilay Derneği üyeleri ve çok sayıda öğrenci yürüyüşe katıldı.Bu anlamlı yürüyüş, bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmiş, Isparta'nın bu önemli sorunla mücadelesine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Isparta'nın bu konuda bir öncü olması ve topluma bu sorunun önemini anlatması büyük bir adım olarak değerlendirilmelidir.