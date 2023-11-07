Isparta'dan 32.8 Milyon Dolarlık Ekim Ayı İhracatı!
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta'nın Ekim ayındaki ihracat verilerini açıkladı. İşte ayrıntılar:
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta'nın Ekim ayındaki ihracat verilerini açıkladı. İşte ayrıntılar:
- Ekim Ayı İhracatı: Isparta'dan Ekim ayında toplamda 32 milyon 857 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
- Sektörel Dağılım: Başkan Çelik, en fazla ihracatın madencilik ürünleri sektöründe gerçekleştirildiğini belirtti ve bu sektörde 7 milyon 661 bin dolarlık bir rakam elde edildi. Ayrıca, diğer önemli sektörler şunlardır:
- Meyve-sebze mamulleri: 5 milyon 53 bin dolar
- Yaş meyve ve sebze: 3 milyon 972 bin dolar
- Kimyevi maddeler ve mamuller: 3 milyon 556 bin dolar
- Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: 3 milyon 64 bin dolar
- Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri: 1 milyon 767 bin dolar
- İklimlendirme sanayi: 1 milyon 619 bin dolar
- Halı sektörü: 1 milyon 531 bin dolar
- Ocak-Ekim Dönemi Lideri: Ocak-Ekim döneminde yaş meyve ve sebze sektörünün lider olduğu belirtiliyor. Bu dönemde ilk 5 sektör toplamda 264 milyon 455 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk 5 sektör şu şekildedir:
- Yaş meyve ve sebze: 93 milyon 801 bin dolar
- Madencilik ürünleri: 64 milyon 693 bin dolar
- Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri: 43 milyon 369 bin dolar
- Kimyevi maddeler ve mamulleri: 34 milyon 876 bin dolar
- Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: 27 milyon 714 bin dolar
- En Fazla İhracat ABD'ye: Ekim ayında en fazla ihracatın Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirildiği belirtiliyor. ABD'ye yapılan ihracatın payı 4 milyon 740 bin dolar olarak açıklandı. Diğer önemli ihracat yapılan ülkeler şunlardır:
- Çin: 3 milyon 921 bin dolar
- Avusturya: 2 milyon 963 dolar
- Fransa: 2 milyon 146 bin dolar
- Hindistan: 1 milyon 892 bin dolar
- Toplam İhracat: Ocak-Ekim döneminde toplamda 373 milyon 111 bin dolarlık bir ihracat rakamına ulaşıldı.
- Yatırımcılara Yol Haritası Çizilmesi Gerektiği Vurgusu: ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının piyasaya güven verme çabası içerisinde olduğunu belirtti. Ancak finansmana erişim konusundaki sıkıntılara dikkat çekerek, yatırımcılara daha fazla üretim, istihdam ve ihracata yönlendirme amacıyla finans dünyasına büyük görevler düştüğünü ifade etti.