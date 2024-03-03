Kirayı IBAN'a gönderenler yandı 'Yargıtay'dan tartışılacak karar'

Yargıtay'dan Kiracılara Havale Ücreti Uyarısı



Yargıtay, kiracıların kira bedelini IBAN numarası üzerinden yatırdığı durumda havale ücretinin kiracıya ait olduğuna dair emsal bir karar aldı. Bu karar, kira bedelini düzenli olarak banka hesabına yatıran kiracıları yakından ilgilendirmekte.

Örnek bir olayda, kiracı L.M., kira bedelini her ay düzenli bir şekilde ev sahibinin banka hesabına yatırmıştır. Ancak ev sahibi, yaklaşık 4 ay sonra kiracının eksik ödeme yaptığı iddiasıyla icra takibi başlatmıştır. Kiracı, bu duruma itiraz ederek ev sahibinin iddialarını reddetmiş ve mahkemeye başvurmuştur.

Ev sahibi, mahkemede kiracının dört ay boyunca eksik ödeme yaptığını öne sürmüş, ancak kiracı banka tarafından kesilen havale ücretinin sorumluluğunun kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Mahkeme, kira bedelinden kesilen ücretin banka tarafından alınan masraflardan kaynaklandığına hükmetmiş ve kiracının bu masraflardan sorumlu olduğuna karar vermiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise bu kararı bozarak, banka üzerinden yapılan havalede işlem masrafının kiracıya ait olduğunu vurgulamıştır. Yargıtay'ın kararına göre, paranın eksiksiz bir şekilde ev sahibine ulaştırılması kiracının sorumluluğundadır. Banka hesabı üzerinden yapılan kira ödemelerinde kesilen havale ücreti de kiracının sorumluluğunda sayılmaktadır.

Bu karar, kira bedelini havale ile ödeyen kiracıların dikkat etmesi gereken bir noktayı ortaya koymaktadır. Banka işlem ücretleri, ödemenin eksik kabul edilmesine ve hukuki sorunlara yol açabilmektedir. Kiracılar, kira ödemelerini banka üzerinden yaparken bu tür masrafları da göz önünde bulundurmaları önemlidir.