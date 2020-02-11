KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI! - SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ KIZILDAĞ - TÜRKİYE'NİN OKSİJEN BAŞKENTİ

2 sene önce Fevzi Özdemir'in moderatörlüğünde yapılan Tarım Aktüel programı ve Kızıldağ için emekler karşılık buldu.Dünyanın 3. büyük oksijen deposu Şarkikarağaçta bulunan Kızıldağ'da Koah,Astım, Bronşit gibi solunum hastalıklarının ilaçsız olarak tedavi edildiği raporlandı, tescillendi. Artık burası sadece bir otel değil tedavi merkezi.''Kızıldağ, Şarkikaraağaç. 2 sene önce yapmış olduğumuz bir program. Programın içeriğiBu rapor çıkmış , emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Esas gün bugün başlıyor , rapor tamam ,Sağlık Turizminde en önemli adımımız burası olacak. SağlıkBakanlığı ve Turizm bakanlığı ivedi programa almalı ve hemen İlaçsız tedavi merkezi olarak ilan edilmeli.Bütün Kamuoyu bu işin üzerinde durmalı.Çok önemli bir fırsat olarak gördüğümüz bu proje kesinlikle değerlendirilmeli.''İŞTE 2 SENE ÖNCE YAPILAN O PROGRAM