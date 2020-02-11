Glaswin

MÜJDE! KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI!

MÜJDE! KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.02.2020 17:53
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI! - SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ KIZILDAĞ - TÜRKİYE'NİN OKSİJEN BAŞKENTİ

2 sene önce Fevzi Özdemir'in moderatörlüğünde yapılan  Tarım Aktüel programı ve Kızıldağ için emekler  karşılık buldu.
Dünyanın 3. büyük oksijen deposu Şarkikarağaçta bulunan Kızıldağ'da Koah,Astım, Bronşit gibi solunum hastalıklarının ilaçsız olarak tedavi edildiği raporlandı, tescillendi. Artık burası sadece bir otel değil tedavi merkezi.

Isparta'nın Sağlık Turizmi için önemli bir adım olduğunu söyleyen Fevzi Özdemir Kızıldağ için sağlık raporunun çıktığını müjdeledi.

''Kızıldağ, Şarkikaraağaç. 2 sene önce yapmış olduğumuz bir program. Programın içeriği "KIZILDAĞ SAĞLIK RAPORU "
Bu rapor çıkmış , emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Esas gün bugün başlıyor , rapor tamam ,
Sağlık Turizminde en önemli adımımız burası olacak. SağlıkBakanlığı ve Turizm bakanlığı ivedi programa almalı ve hemen İlaçsız tedavi merkezi olarak ilan edilmeli.
Bütün Kamuoyu bu işin üzerinde durmalı.Çok önemli bir fırsat olarak gördüğümüz bu proje kesinlikle değerlendirilmeli.''

İŞTE 2 SENE ÖNCE YAPILAN O PROGRAM
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MÜJDE! KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI!
Yalvaç'ta müjdeli haber! projede son aşamaya gelindi...
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
​Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri...
Gazetecileri Isparta adeta büyüledi, hayran kaldılar!
TÜED Isparta şubesi bildirdi! emeklilere müjde!
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Temsilcileri Isparta da….
Isparta spor yazarı Kontratak Yunus Özler değerlendirdi
Isparta'daki dolandırıcılık olayına suçüstü!
Isparta'da intiharı önleme eylem planı ile ilgili çalıştay yapılacak!
Isparta, Antalya, Burdur toplam ne kadar tüketti? rapor açıklandı
Isparta OBM'den Kızılay'a kan bağışı
Haber: Isparta 32 Spor'da sevindiren galibiyet!
Ispartalı KİCKBOKS'cularımızdan önemli başarı
Isparta beş duyu organına da hitap ediyor!
Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!
Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi''
GÖDÜNMÜ AVM'DEN ÇOK ÖZEL HEDİYELİK EŞYALAR
İSHAYKO'dan Isparta Belediyesi'ne teşekkür...
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, sabah namazına gelen gençleri ödüllendirdi
Isparta'da kar ve buzlanmaya karşı neler yapıldı?
Isparta'daki sürücülere önemli uyarı! yolu kullanmayın!
ISPARTA'DA HEM'DEN MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU
TED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldı
Isparta'da jandarma FETÖ/PDY operasyonunda yakaladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA PIRLANTAkaya-halISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!06 Şubat 2020
Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...06 Şubat 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI07 Şubat 2020
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldıEğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldı06 Şubat 2020
Isparta'da çocuklar için yeni bir poliklinik açıldıIsparta'da çocuklar için yeni bir poliklinik açıldı05 Şubat 2020
65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül07 Şubat 2020
Isparta Şehir Hastanesinde Dil ve Konuşma Terapisi Isparta Şehir Hastanesinde Dil ve Konuşma Terapisi 05 Şubat 2020
TED Isparta Koleji'nde öğrencilere törenle sertifikaları verildiTED Isparta Koleji'nde öğrencilere törenle sertifikaları verildi04 Şubat 2020
2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu06 Şubat 2020
Isparta'da jandarma FETÖ/PDY operasyonunda yakaladıIsparta'da jandarma FETÖ/PDY operasyonunda yakaladı07 Şubat 2020
Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi'' Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi'' 08 Şubat 2020
Öğretmenler Isparta'da teke yöresi enstrümanlarını inceledi...Öğretmenler Isparta'da teke yöresi enstrümanlarını inceledi...05 Şubat 2020
ISPARTA'DA BELEDİYEDEN ÇOK HIZLI MÜDAHALEISPARTA'DA BELEDİYEDEN ÇOK HIZLI MÜDAHALE06 Şubat 2020
Isparta'da FETÖ, kaçak içki ve yasa dışı silah OperasyonuIsparta'da FETÖ, kaçak içki ve yasa dışı silah Operasyonu05 Şubat 2020
ISPARTA'DA GENÇ OFİS İÇİN İMZALAR ATILDIISPARTA'DA GENÇ OFİS İÇİN İMZALAR ATILDI05 Şubat 2020
TED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldıTED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldı07 Şubat 2020
Isparta'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi - Yıktı Geçti...!Isparta'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi - Yıktı Geçti...!06 Şubat 2020
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, sabah namazına gelen gençleri ödüllendirdiEğirdir Belediye Başkanı Gök, sabah namazına gelen gençleri ödüllendirdi08 Şubat 2020
ANTALYA'DAN UGANDA’DA ÜST DÜZEY TEMASANTALYA'DAN UGANDA’DA ÜST DÜZEY TEMAS05 Şubat 2020
Isparta'daki sürücülere önemli uyarı! yolu kullanmayın!Isparta'daki sürücülere önemli uyarı! yolu kullanmayın!08 Şubat 2020