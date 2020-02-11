Yalvaç Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan mahalle evlerinin yapımında son aşamaya gelindi

Yalvaç Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan ve mahallelerde ihtiyaç duyulan birçok eksikliğin giderilmesinin amaçlandığı evler ilk olarak Bağlar ve Sofular Mahallelerinde yapıldı. İnşaat işlemlerinin büyük bir kısmı tamamlanmış olan evler, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. İhtiyaç duyulduğu takdirde diğer mahallelerde de böyle bir uygulamaya gidilebileceğini söyleyen Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ sözlerine “Mahalle kültürü ve geleneklerimizi mahalle evleri ile yaşatacağız. İlçemiz, değerlerine bağlılık ve geleneklerini yaşatma konusunda ülkemizin en hassas kentlerinden birisidir. Bu değerlerin yaşamasına, yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak için mahalle evleri yapıyoruz. Yapımı tamamlandıktan sonra mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak olan evlerde, mahalle sakinleri birçok ihtiyacını karşılayabilecek. 400 metrekare kapalı alana sahip olacak mahalle evlerimizde okuma salonu, yemek ve davet salonu, muhtar odası, gasil hane, bay ve bayan tuvaletleri bulunacak. Pilot bölge olarak belirlediğimiz, İlk olarak Sofular ve Bağlar Mahallelerine yapılacak olan mahalle evlerini ilerleyen zamanlarda diğer mahallelerimize de yapacağız inşallah” şeklinde devam etti.