Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 7’nci grupta mücadele eden Isparta 32 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde ligin güçlü ekiplerinden Karaman Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maça girişler ücretsiz olacak, ayrıca bayrak dağıtımı da yapılacak.



BAL 7’nci grubun şampiyonluk mücadelesi veren takımlarından Isparta 32 Spor ve Karaman Belediyespor bu hafta sonu Isparta Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 14:00’de başlayacak müsabakaya yönetim kararı ile girişler ücretsiz olacak.



YAZGAN; “TÜM SPORSEVERLERİ

STADYUMA BEKLİYORUZ”

Efsane Başkan Atakan Yazgan tarafından alınan kararla hem girişler ücretsiz olacak hem de takımın bayrağı ücretsiz olarak dağıtılacak. Başkan Yazgan konu hakkında yaptığı değerlendirmede şu açıklamada bulundu: “Bu hafta sonu ligin önemli ve güçlü ekiplerinden Karaman Belediyespor’u ağırlayacağız. Bu son derece önemli maç için bütün sporseverleri tribüne davet ediyoruz.



“MAÇTA KÜFÜR ETMEYİN,

SAHAYA YABANCI MADDE ATMAYIN”

Maça giriş ücretsiz olacaktır. Taraftarlarımızdan ricam küfür edilmemesi ve sahaya yabancı madde atılmamasıdır. Spor dostluk ve kardeşlik demektir.

Ayrıca futbolcularımızın maç esnasında oyundan soğumamaları için sahaya ne olursa olsun, yabancı madde atılmamasını talep ediyorum” dedi.



KARAMAN İKİNCİ,

ISPARTASPOR ÜÇÜNCÜ SIRADA

BAL 7’nci grupta mücadele eden Isparta 32 Spor 34 puanla 3’ncü sırada bulurken, rakibimiz Karaman Belediyespor ise 35 puanla 2’nci sırada yer alıyor.