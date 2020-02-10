Glaswin

Isparta spor yazarı Kontratak Yunus Özler değerlendirdi

Isparta spor yazarı Kontratak Yunus Özler değerlendirdi
ISPARTA
G.Tarihi: 10.02.2020 18:36
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Deplasmanda Yatağanspor ile karşılaşan Ispartaspor, Turgut Kul ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Bugünkü galibiyet ve rakipleri puan kaybetmesi geçen haftalarda kaybedilen puanların ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Yeşil – Pembelilerin gollerini Nurettin Çakır ve Volkan Serim kaydetti.
 
Bölgesel Amatör Futbol Liginde 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor ikinci yarının dördüncü, ligin onyedinci haftasında Yatağan İlçe Stadyumunda grubun orta sıralarında yer alan Yatağanspor ile karşı karşıya geldi.

MAÇI SADECE 6 ISPARTASPOR
TARAFTARI İZLEDİ
Bugün saat 14.00’te başlayan maçı; iki takımın yöneticileri izlerken, Yatağanspor taraftarlarının yanı sıra sadece 6 Ispartaspor taraftarın izlemesi ise dikkat çekti. Yeşil – Pembeli ekibin cefakar taraftarları maç boyunca takımlarını destekleyerek galibiyette pay sahibi oldular.

GOLLER NURETTİN
VE VOLKAN’DAN
Ispartaspor, bugünkü Yatağanspor maçında maçın büyük bir bölümünde üstün bir futbol ortaya koydu. Maça hızlı başlayan Yeşil – Pembeliler maçta ilk golü Isparta’nın da plaka numarası olan 32. Dakikada buldu. Bu dakikada Ispartaspor’un devre arasında Çubukspor’dan transfer ettiği Nurettin Çakır topu ağlara göndererek takımının üstünlük golünü kaydetti: 0 – 1. Maçın 43. Dakikasında ise hem takımın hem grubun gol kralı Volkan Serim takımının ikinci golünü kaydetti: 0 – 2. Maçın ilk yarısında Ispartaspor soyunma odasına 2 – 0’lık üstünlükle gitti.

SON 15 DAKİKAYI 10 KİŞİ OYNADI
Maçın ikinci yarısında da rakibine göre üstün futbolunu sürdüren Ispartaspor, maçın 78. Dakikasında defans oyuncusu Burak Büyükkaya’nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Yeşil – Pembeli ekip bu nedenle uzatma dakikaları ile birlikte son 15 dakikayı 10 kişi oynayarak maçı da eksik tamamlamak zorunda kaldı.

TEKNİK SORUMLU TURGUT KUL
İLK SINAVINDAN BAŞARIYLA ÇIKTI
Ispartaspor’un bugünkü galibiyeti şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra başka bir anlam daha taşıyordu. O da hafta için Teknik Direktör değişikliğine giden Ispartaspor yönetiminin Hasan Şengün ile yolları ayırarak, yerine onun Yardımcısı Turgut Kul’u getirmesi ile Turgut Kul’un ilk maçı yani ilk sınavıydı. Teknik Sorumlu Kul, Yatağanspor maçını kazanarak girdiği ilk sınavdan başarıyla çıkmış oldu.

TEKRAR ŞAMPİYONLUK
POTASINA GİRDİ
Bölgesel Amatör Ligde üç sezondur şampiyon olamayan Ispartaspor son iki haftada aldığı mağlubiyet ve beraberlikle kaybetti puanlar nedeniyle şampiyonluğu Kestelspor’a kaptırdı denildiği bir anda Sarayköyspor’un Kestel’i mağlup etmesiyle tekrar şampiyonluk potasına girdi. Grupta ikinci sıradaki Karaman Belediyespor ise kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Ortaca Belediyespor maçında uzun süre mağlup götürdüğü maçı 90+9’uncu dakikada attığı golle beraberlikle tamamlayarak ikinci sıradaki yerini korudu.

O MAÇLAR OYNANAMADI,
İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Tüm Türkiye’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları Süper Lig dahil tüm liglerdeki maçları olumsuz etkiledi. Bu nedenle, onlarca maç elverişsiz hava şartları nedeniyle oynanamadı. Ispartaspor’un grubundaki yedi maçtan üçü de oynanamadı. Bu doğrultuda, olumsuz hava şartları nedeniyle Sarayönü Bld.spor – Manavgat Bld.spor, Çal Bld.spor – Kepez Bld.spor ve Akşehirspor - Bucak Bld. Oğuzhanspor maçları ileri bir tarihe ertelendi. Bu maçlar TFF’nin karar vereceği bir tarihte oynanacak.

KARAMAN BELEDİYESPOR GELİYOR
Haftayı Yatağanspor galibiyetiyle kapatan Ispartaspor, önümüzdeki Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde grubun en önemli maçında grubun ikinci sırasındaki Karaman Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği gibi, bu takımla yapılan Karaman’daki ilk maçta Ispartaspor’a her türlü pislik ve zorluk yapılmış, Kulüp Başkanı ve diğer yöneticiler Şeref Tribününe oturtulmamış, maçı naklen yayınlayan BLT Türk ekibinin yayını yarıda kestirilmişti.

BAL 7. GRUP 17. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:
Yatağanspor – Ispartaspor: 0 – 2
Kestelspor – Sarayköyspor: 2 – 3
Karaman Bld.spor – Ortaca Bld.spor: 3 – 3
MAKÜspor – K. Ereğlispor: 2 – 0
Sarayönü Bld.spor – Manavgat Bld.spor: Ertelendi
Çal Bld.spor – Kepez Bld.spor: Ertelendi
Akşehirspor - Bucak Bld. Oğuzhanspor: Ertelendi

yunus-ozler
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri...
Gazetecileri Isparta adeta büyüledi, hayran kaldılar!
TÜED Isparta şubesi bildirdi! emeklilere müjde!
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Temsilcileri Isparta da….
Isparta spor yazarı Kontratak Yunus Özler değerlendirdi
Isparta'daki dolandırıcılık olayına suçüstü!
Isparta'da intiharı önleme eylem planı ile ilgili çalıştay yapılacak!
Isparta, Antalya, Burdur toplam ne kadar tüketti? rapor açıklandı
Isparta OBM'den Kızılay'a kan bağışı
Haber: Isparta 32 Spor'da sevindiren galibiyet!
Ispartalı KİCKBOKS'cularımızdan önemli başarı
Isparta beş duyu organına da hitap ediyor!
Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!
Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi''
GÖDÜNMÜ AVM'DEN ÇOK ÖZEL HEDİYELİK EŞYALAR
İSHAYKO'dan Isparta Belediyesi'ne teşekkür...
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, sabah namazına gelen gençleri ödüllendirdi
Isparta'da kar ve buzlanmaya karşı neler yapıldı?
Isparta'daki sürücülere önemli uyarı! yolu kullanmayın!
ISPARTA'DA HEM'DEN MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU
TED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldı
Isparta'da jandarma FETÖ/PDY operasyonunda yakaladı
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI
ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA PIRLANTAkaya-halISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!06 Şubat 2020
Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...06 Şubat 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI07 Şubat 2020
Isparta'da denetlemeler sonucunda 29 araç trafikten men edildi...Isparta'da denetlemeler sonucunda 29 araç trafikten men edildi...04 Şubat 2020
Meteorolojiden önemli uyarı! Isparta'ya Kar mı Yağacak?Meteorolojiden önemli uyarı! Isparta'ya Kar mı Yağacak?04 Şubat 2020
Dünya Sulak Alanlar Günü Kovada ’da KutlandıDünya Sulak Alanlar Günü Kovada ’da Kutlandı04 Şubat 2020
İŞTE ISPARTA VE İLÇELERİNİN NÜFUSU İŞTE ISPARTA VE İLÇELERİNİN NÜFUSU 04 Şubat 2020
Isparta'da Altıniş Kuyumculuk ile parıldayın!Isparta'da Altıniş Kuyumculuk ile parıldayın!04 Şubat 2020
Isparta'da JAK Timleri görevde! 59 kişiyi kurtardıIsparta'da JAK Timleri görevde! 59 kişiyi kurtardı04 Şubat 2020
YALVAÇ BELEDİYE KADEMESİ YAKINDA TAŞINACAKYALVAÇ BELEDİYE KADEMESİ YAKINDA TAŞINACAK04 Şubat 2020
HABER: ''Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir''HABER: ''Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir''04 Şubat 2020
BURDUR İL GENELİNDE METEOROLOJİK UYARI! DİKKATLİ VE TEDBİRLİ...BURDUR İL GENELİNDE METEOROLOJİK UYARI! DİKKATLİ VE TEDBİRLİ...04 Şubat 2020
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldıEğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldı06 Şubat 2020
Haber: Isparta için meteorolojik uyarı! Dikkatli ve tedbirli...Haber: Isparta için meteorolojik uyarı! Dikkatli ve tedbirli...04 Şubat 2020
Isparta'da çocuklar için yeni bir poliklinik açıldıIsparta'da çocuklar için yeni bir poliklinik açıldı05 Şubat 2020
65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül07 Şubat 2020
Isparta'da süpürge toz torbası ve tamir- bakımıIsparta'da süpürge toz torbası ve tamir- bakımı04 Şubat 2020
TED Isparta Koleji'nde öğrencilere törenle sertifikaları verildiTED Isparta Koleji'nde öğrencilere törenle sertifikaları verildi04 Şubat 2020
Isparta Şehir Hastanesinde Dil ve Konuşma Terapisi Isparta Şehir Hastanesinde Dil ve Konuşma Terapisi 05 Şubat 2020
2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu06 Şubat 2020