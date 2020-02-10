MAÇI SADECE 6 ISPARTASPOR

TARAFTARI İZLEDİ

GOLLER NURETTİN

VE VOLKAN’DAN

SON 15 DAKİKAYI 10 KİŞİ OYNADI

TEKNİK SORUMLU TURGUT KUL

İLK SINAVINDAN BAŞARIYLA ÇIKTI

TEKRAR ŞAMPİYONLUK

POTASINA GİRDİ

O MAÇLAR OYNANAMADI,

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

KARAMAN BELEDİYESPOR GELİYOR

BAL 7. GRUP 17. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Deplasmanda Yatağanspor ile karşılaşan Ispartaspor, Turgut Kul ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Bugünkü galibiyet ve rakipleri puan kaybetmesi geçen haftalarda kaybedilen puanların ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Yeşil – Pembelilerin gollerini Nurettin Çakır ve Volkan Serim kaydetti.Bölgesel Amatör Futbol Liginde 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor ikinci yarının dördüncü, ligin onyedinci haftasında Yatağan İlçe Stadyumunda grubun orta sıralarında yer alan Yatağanspor ile karşı karşıya geldi.Bugün saat 14.00’te başlayan maçı; iki takımın yöneticileri izlerken, Yatağanspor taraftarlarının yanı sıra sadece 6 Ispartaspor taraftarın izlemesi ise dikkat çekti. Yeşil – Pembeli ekibin cefakar taraftarları maç boyunca takımlarını destekleyerek galibiyette pay sahibi oldular.Ispartaspor, bugünkü Yatağanspor maçında maçın büyük bir bölümünde üstün bir futbol ortaya koydu. Maça hızlı başlayan Yeşil – Pembeliler maçta ilk golü Isparta’nın da plaka numarası olan 32. Dakikada buldu. Bu dakikada Ispartaspor’un devre arasında Çubukspor’dan transfer ettiği Nurettin Çakır topu ağlara göndererek takımının üstünlük golünü kaydetti: 0 – 1. Maçın 43. Dakikasında ise hem takımın hem grubun gol kralı Volkan Serim takımının ikinci golünü kaydetti: 0 – 2. Maçın ilk yarısında Ispartaspor soyunma odasına 2 – 0’lık üstünlükle gitti.Maçın ikinci yarısında da rakibine göre üstün futbolunu sürdüren Ispartaspor, maçın 78. Dakikasında defans oyuncusu Burak Büyükkaya’nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Yeşil – Pembeli ekip bu nedenle uzatma dakikaları ile birlikte son 15 dakikayı 10 kişi oynayarak maçı da eksik tamamlamak zorunda kaldı.Ispartaspor’un bugünkü galibiyeti şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra başka bir anlam daha taşıyordu. O da hafta için Teknik Direktör değişikliğine giden Ispartaspor yönetiminin Hasan Şengün ile yolları ayırarak, yerine onun Yardımcısı Turgut Kul’u getirmesi ile Turgut Kul’un ilk maçı yani ilk sınavıydı. Teknik Sorumlu Kul, Yatağanspor maçını kazanarak girdiği ilk sınavdan başarıyla çıkmış oldu.Bölgesel Amatör Ligde üç sezondur şampiyon olamayan Ispartaspor son iki haftada aldığı mağlubiyet ve beraberlikle kaybetti puanlar nedeniyle şampiyonluğu Kestelspor’a kaptırdı denildiği bir anda Sarayköyspor’un Kestel’i mağlup etmesiyle tekrar şampiyonluk potasına girdi. Grupta ikinci sıradaki Karaman Belediyespor ise kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Ortaca Belediyespor maçında uzun süre mağlup götürdüğü maçı 90+9’uncu dakikada attığı golle beraberlikle tamamlayarak ikinci sıradaki yerini korudu.Tüm Türkiye’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları Süper Lig dahil tüm liglerdeki maçları olumsuz etkiledi. Bu nedenle, onlarca maç elverişsiz hava şartları nedeniyle oynanamadı. Ispartaspor’un grubundaki yedi maçtan üçü de oynanamadı. Bu doğrultuda, olumsuz hava şartları nedeniyle Sarayönü Bld.spor – Manavgat Bld.spor, Çal Bld.spor – Kepez Bld.spor ve Akşehirspor - Bucak Bld. Oğuzhanspor maçları ileri bir tarihe ertelendi. Bu maçlar TFF’nin karar vereceği bir tarihte oynanacak.Haftayı Yatağanspor galibiyetiyle kapatan Ispartaspor, önümüzdeki Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde grubun en önemli maçında grubun ikinci sırasındaki Karaman Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği gibi, bu takımla yapılan Karaman’daki ilk maçta Ispartaspor’a her türlü pislik ve zorluk yapılmış, Kulüp Başkanı ve diğer yöneticiler Şeref Tribününe oturtulmamış, maçı naklen yayınlayan BLT Türk ekibinin yayını yarıda kestirilmişti.Yatağanspor – Ispartaspor: 0 – 2Kestelspor – Sarayköyspor: 2 – 3Karaman Bld.spor – Ortaca Bld.spor: 3 – 3MAKÜspor – K. Ereğlispor: 2 – 0Sarayönü Bld.spor – Manavgat Bld.spor: ErtelendiÇal Bld.spor – Kepez Bld.spor: ErtelendiAkşehirspor - Bucak Bld. Oğuzhanspor: Ertelendi