"Miniklerin Ellerinden: Geri Dönüşüm Sergisi"

SDÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Minikleri, Geri Dönüşüm Bilincini Sergiledi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Ümit ARKLAN danışmanlığında gerçekleştirdikleri "Küçük Eller, Büyük Etki" projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileriyle birlikte "Geri Dönüşüm Sergisi" açtı.

Proje, İdea Medya Ajans'ın sponsorluğunda hayata geçirildi ve etkinlikte kullanılan malzemeler ajans tarafından karşılandı. İlkokul çağındaki öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamayı hedefleyen proje, SDÜ öğrencileri Elif Melisa BİÇER, Damla SANAL, Yağmur YANAR, Serkan YAŞAR, Tutku Rüya GÖKTAŞ ve Ertuğrul CENİKLİ'nin liderliğinde gerçekleştirildi.

15 Aralık Cuma günü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sergilenen eserler, miniklerin geri dönüşümle ilgili eğitim almasının ardından ortaya çıktı. Proje ekibi, atölye çalışmasının yanı sıra çeşitli perde oyunları, şarkı gösterileri ve sanatsal etkinliklerle öğrencilere eğlenceli bir gün yaşattı.

Proje ekibi, aynı zamanda okulun kütüphanesini geri dönüşüm temasıyla yenileyerek sosyal sorumluluk projelerine olan katkısını gösterdi. Elif Melisa BİÇER, projenin başarılı geçmesiyle ilgili, "Çocuklarla birlikte eğitici, aynı zamanda eğlenceli anlar geçirdik ve anılar biriktirdik. Çocukların küçük yaşta geri dönüşümün önemini anlamaları gelecekleri için oldukça önemli." ifadelerini kullanarak projeye olan memnuniyetini dile getirdi ve projenin gerçekleşmesine destek veren okul yönetimine teşekkür etti.