Isparta'da Yeşil Reçeteli İlaç Skandalı

Yalvaç'ta Yeşil Reçeteli İlaç Skandalı: Eczanelere Baskın Düzenlendi

Yasaklı Maddelerin El Altından Satışı İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 eczaneden yeşil reçeteli ilaçların reçetesiz olarak satıldığı ihbarı üzerine adı geçen eczanelere baskın düzenledi.

İddiaya göre, eczanelerden reçetesiz olarak gizlice satılan ilaçların yasaklı maddeler gibi el altından sokakta satıldığını tespit eden emniyet ekipleri, olayın peşine düştü. Bugün eczacı ve eczanede çalışan 4 kişi, savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yapılan baskınla ilgili olarak Yalvaç Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık ve güvenliğe zarar veren bu tür olaylara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. Halkın sağlığını riske atan bu tür durumların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonun detayları soruşturma kapsamında ortaya çıkacak.