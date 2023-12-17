"DSİ Tanıtım Tırı" ve "Küçük Su Damlası" İle Su Bilinci Isparta'da Yeşeriyor

Genç Nesillere Su Tasarrufu ve Bilinci Anlatıldı

Isparta'da suyun doğru kullanımı ve bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "DSİ Tanıtım Tırı" etkinliği, Ali Haydar Albayrak İlkokulu, Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekçi Ortaokulu, Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu ve Şehit Tevhit Akkan Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Eğlenceli ve öğretici anların yaşandığı etkinlikte, "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyunu sahne aldı. Öğrencilere suyun önemi ve doğru kullanımı konularında bilgiler verilirken, tiyatro oyunuyla su tasarrufu mesajları da vurgulandı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, su bilincini daha da pekiştirmeleri amaçlandı. "DSİ Tanıtım Tırı" etkinliği, genç nesillere suyun sadece bir kaynak olmadığını, aynı zamanda doğru ve ölçülü kullanımının önemini kavratmayı hedefliyor.

Suya duyarlılık ve tasarruf bilincinin genç yaşlarda aşılanması, gelecek kuşakların su kaynaklarına daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde yaklaşmalarına katkı sağlayacak.