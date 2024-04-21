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Kahvaltı Sofralarına Zam!

Kahvaltı Sofralarına Zam!
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 Kahvaltı Sofralarına Vuracak Zam Haberi:
Peynir Fiyatlarına Yüzde 10 Artış Geliyor!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti peynire zam geliyor! Artan fiyatlarla birlikte peynirin de fiyatında beklenen yüzde 10'luk bir artış yaşanacak. Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasına göre, çiğ sütün litre fiyatının 14,65 lira olacağı duyuruldu ve bu artışla birlikte peynir fiyatlarında 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 10 oranında zam bekleniyor.
Türk lirasının döviz kurlarına karşı değer kaybetmesi ve artan enflasyon nedeniyle, neredeyse tüm ürünlerde fiyat artışları yaşanıyor. İşte marka marka güncel peynir fiyatları:
  • Mis tam yağlı kaşar peyniri 500 gr: 129 TL
  • Mis tam yağlı kaşar peyniri 700 gr: 174.50 TL
  • Mis tam yağlı kaşar peyniri 1 kg: 219 TL
  • İçim kaşar peyniri 600 gr: 159.50 TL
  • SEK kaşar peyniri 700 gr: 215 TL
  • Cebel kaşar peyniri 600 gr: 272 TL
  • Kaanlar Light kaşar peyniri 200 gr: 120 TL
  • Yörükoğlu kaşar peyniri 1 kg: 646.50 TL
  • Mis tam yağlı beyaz peynir 350 gr: 115 TL
  • Mis tam yağlı beyaz peynir 1 kg: 142.50 TL
  • Torku tam yağlı beyaz peynir 900 gr: 185 TL
  • Kaanlar beyaz peynir 400 gr: 120 TL
  • Kaanlar beyaz peynir 600 gr: 270 TL
  • Cebel beyaz peynir 800 gr: 237 TL
  • Ekici beyaz peynir 1 kilo: 299 TL
  • Mis süzme peynir 1 kg: 114 TL
  • Sütaş süzme peynir 500 gr: 145 TL
  • Sütaş süzme peynir 900 TL: 249 TL
  • Dost süzme beyaz peynir 500 gr: 68.50 TL
  • Pınar süzme beyaz peynir 250 gr: 52.50 TL
  • Pınar süzme beyaz peynir 500 gr: 97 TL
  • Torku süzme peynir 200 gr: 43.50 TL
  • Bahçıvan laktozsuz yarım yağlı süzme peynir 500 gr: 199 TL
  • Mis lor peyniri 500 gr: 35.00 TL
  • Muratbey lor peyniri 500 gr: 56.50 TL
  • Tek Süt lor peyniri 500 gr: 42.50 TL
  • Kebir lor peyniri 500 gr: 117 TL
  • Kaanlar örgü peyniri 250 gr: 110 TL
  • Tahsildaroğlu örgü peyniri 200 gr: 639 TL
  • Tek Süt örgü peyniri 200 gr: 452 TL
  • Dağıstanlı Süt örgü peynir 1 kg: 1000 TL
Bu fiyat artışları, kahvaltı masalarını da etkileyecek gibi görünüyor.
 
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