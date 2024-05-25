Milyonlarca Emekliye Kötü Haber: Temmuz Zamları Beklenenin Altında Emekli Maaşları Temmuz Ayında Düşük Zam Alacak Türkiye'de milyonlarca emekli, yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Sene başında maaşlara yapılan %49,25’lik zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak, Türk-İş verilerine göre Türkiye’de açlık sınırı 17 bin 725 TL olarak belirtiliyor. Emekli maaşları bu rakamın altında kalırken, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı alınarak maaşlara fark eklenecek. Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre, Temmuz ayında emekli maaşlarına %20-25 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Gazeteci İbrahim Kahveci'den Kritik Açıklamalar Bu gelişmelerin yanı sıra, bir televizyon canlı yayınına katılan Gazeteci İbrahim Kahveci, emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kahveci, katıldığı programda emeklinin iktidarın politikalarıyla giderek ezildiğini belirtti. Milyonlarca emekli zam beklerken, Kahveci maaşların düşmeye devam edeceğini ifade etti. Türkiye'de milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşarken, vatandaşlar maaşlarına yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. Emeklilerin Yoksulluğu ve Gelecek Tahminleri Emeklilerin yaşadıkları yoksulluğu aktaran Kahveci, AKP'nin Türkiye'yi kalıcı fakirliğe mahkum ettiğini dile getirdi. "Çalışan iyi bir ücret alamayınca emekli de sürünmek zorunda kalıyor. Türkiye’de toplamda yaş ortalamasına göre emeklilere ödenen ücret yeterlidir ama sayı fazla olunca iş kilitleniyor," ifadelerini kullandı. Kahveci, çok yakında nüfusun düşmeye başlayacağını ve emeklilere ödenecek bütçe kalmayacağını belirterek, “Yani çok net ki emekli maaşları reel olarak düşmeye devam edecek," dedi. Emekliler İçin Zor Günler Kapıda Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, geçim sıkıntısı çekmeye devam edecek. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin durumu giderek zorlaşıyor. Gazeteci İbrahim Kahveci'nin açıklamaları, emeklilerin gelecek dönemde de ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacağının sinyallerini veriyor. Emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için daha kapsamlı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.