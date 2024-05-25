ATM'lere Yeni Güncelleme: Kartınızı Yutabilir, Dikkat Edin! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren Flaş Değişiklik Hayata Geçti Türkiye'de finansal teknoloji alanında önemli bir yenilik gerçekleştirildi. Merkez Bankası (TCMB), mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü sundu. Bu yenilik, mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulacak. TCMB, finansal teknolojide attığı adımlarla ödeme ve havale işlemlerinde köklü değişiklikler yapmaya devam ediyor. ATM’lere Yeni Güncelleme Geldi Yeni uygulama, FAST entegrasyonunu da içeren talep ödeme katmanı hizmetlerini devreye soktu ve artık IBAN ile EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olarak kullanıma sunuluyor. Bu yenilik, bireysel ödemeler için talep ödeme katmanı hizmeti olarak başlatıldı ve alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisi veriyor. Böylece, bir kişi başka bir kişiye anında ödeme isteği gönderebiliyor. Bu sayede finansal ilişkilerinizi daha etkin bir şekilde yönetebilir ve havale işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel Ödemelerle Sınırlı Kalmayacak TCMB'nin bu adımı, ödeme sistemlerini geliştirmek ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek amacıyla atıldı. FAST sistemi, 7/24 hizmet vererek kullanıcılara anında ve güvenli para transferi imkanı sağlıyor. Ayrıca geniş abone ağı sayesinde kullanıcılara kapsamlı erişim ve kolaylık sunuyor. Talep ödeme katmanı hizmetleri sadece bireysel ödemelerle sınırlı kalmayacak. Gelecekte bu sistemin elektronik ticaret ödemelerinden elektronik sipariş ödemelerine, kurumsal fatura ödemelerine kadar birçok alanda kullanılması planlanıyor. Bu sayede ödeme işlemlerinde daha geniş bir kullanım alanı ve daha fazla kolaylık sağlanmış olacak. ATM’ler Bunu Yapanın Kartını Anında Yutacak ATM işlemleri sırasında bazı durumlarda teknik arızalar nedeniyle kartın yutulması söz konusu olabilirken, bazı durumlarda ise güvenlik gerekçeleriyle bu durum yaşanabilir. ATM'lerde işlem yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli adımlar vardır. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, ATM kartınızı anında yutabilir:

Şifrenin üç kez yanlış girilmesi

Kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi

Kartın son kullanma tarihinin geçmesi

ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi

Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması