Hesaplara 7.940 TL Destek Ödemesi Yatırılıyor

Başvuran Vatandaşların Hesaplarına 7.940 TL Yatacak

Sosyal Yardımlar Artıyor

İşsizlik Ödeneği Şartları ve Detayları

Maaşa Göre Ödeme Yapılacak

Ekonomik Destekler Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve destek olmak amacıyla nakit yardımlarına devam ediyor. Türkiye’de kendini gösteren yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Ekonomik sıkıntılar, vatandaşların bütçelerinde derin açıklar oluştururken bu dönemde sosyal yardımlara yönelik talepler arttı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere milyarlarca liralık ödeme yapıyor. Bu ödemeler, sosyal yardım programları adı altında vatandaşların hesabına yatırılıyor. Devlet, ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra işsiz vatandaşlara da belirli destekler veriyor. Bu kapsamda işsiz vatandaşlara İŞKUR, 7.940 TL ödeme yapıyor. İşte detaylar…Sigortalı işsizlere, yasada belirtilen şartları taşımaları halinde, işsiz kaldıkları süre içerisinde belirli miktarlarda ödeme yapılıyor. Vatandaşların işsizlik ödeneğinden yararlanmaları için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında:· Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak· Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak· Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak· İŞKUR tarafından belirlenen şartlarda, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmakİşsizlik ödeneği başvurusu kabul edilen kişiler bu destekten belirli bir süre yararlanabiliyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün her ay ödeme yapılıyor.İşsizlik desteği, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçmemektedir. Bu kapsamda, asgari ücretle çalışan vatandaşların hesaplarına her ay 7.760 TL yatırılıyor. 25 bin TL maaş ile çalışana 9.924 TL, 41 bin TL ve üzeri maaş ile çalışanlara ise 15.880 TL hesaplara geçiriliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı bu destek ödemeleri, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların geçimlerini sürdürebilmeleri için bu tür yardımlar hayati önem taşıyor. Başvurularını yapan vatandaşlar, belirtilen şartları sağlamaları halinde destek ödemelerinden faydalanabiliyor.