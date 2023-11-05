Şehir, Tarih - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının ardından Milletvekili [Milletvekili Adı ve Soyadı], partisinin kazanmasını ve Türkiye'nin kazanmasını vurgulayan bir açıklama yaptı.Milletvekili Halıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Örgütümüz kazandı, partimiz kazandı ama en önemlisi Türkiye kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı tüm ülkeye umut verdi ve Özgürlük umutlarını büyüttü. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde partimizin önce yerelde sonra genelde iktidar yürüyüşünü başlattık. Kurultayımızda kaybeden olmadı, herkes kazandı."Ayrıca, Milletvekili Halıcı paylaşımında Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu teşekkürü dile getirdi: "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na döktüğü ter, verdiği emek ve yaptığı bütün çalışmalar için teşekkür ediyoruz."Milletvekili Halıcı'nın bu paylaşımı, CHP kurultayının ardından parti içindeki birlik ve dayanışmayı yansıtan önemli bir mesajı temsil ediyor.