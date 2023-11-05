Kral İhracat, Isparta 32 Spor'a Değerli Destek Sunuyor

Şehir, Tarih - Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a, Kral İhracat Sahibi Şener Coşkun ve eşi Asel Coşkun'dan değerli bir destek geldi. Kulüp yetkilileri, Başkan Gültekin Özdemir, Asbaşkan Nuri Top, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Kral İhracat sahibi olan Şener Coşkun ve eşini ziyaret etti.Ziyaret sırasında, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, başarılı iş insanı Şener Coşkun'a teşekkürlerini sunarken, özel olarak hazırlanan forma hediye etti. Forma, Şener Coşkun'un adının yazılı olduğu özel bir jesti temsil ediyor.Ayrıca, Kral İhracat Sahibi Şener Coşkun ve eşi Asel Coşkun, Isparta 32 Spor'a başarılar dileyerek, kulübün stat içi panolarına sponsor olma sözü verdiler. Bu destek, Isparta 32 Spor'un ileriye dönük projelerini gerçekleştirme ve kulüp faaliyetlerini daha etkili bir şekilde sürdürme konusunda büyük bir adım olarak kabul ediliyor.Isparta 32 Spor ve Kral İhracat iş birliği, yerel sporun gelişimine katkı sağlayacak ve kulüp ile iş dünyası arasındaki olumlu ilişkiyi daha da pekiştirecektir.