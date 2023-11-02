Arena Restoran, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağlıyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, yerel işletmelerden destek almaya devam ediyor. Arena Restoran İşletmecisi Ali Can, pembe-yeşilli takıma maddi destek sağlama kararı aldı. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Arena Restoran İşletmecisi Ali Can'a teşekkür etmek amacıyla özel bir forma hediye ettiler.

Arena Restoran İşletmecisi Ali Can, Isparta 32 Spor'a başarılar dileyerek kulübe maddi destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu tür işbirliklerinin yerel sporun gelişimine önemli katkılarda bulunduğu bilinciyle hareket eden iş insanları, Isparta 32 Spor'un başarılı bir sezon geçirmesine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.