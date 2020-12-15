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2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
ISPARTA
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Son dakika...TİSK'den Asgari Ücret açıklaması geldi: Nefes aldıracak bir adım...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

TİSK'ten asgari ücret ile ilgili açıklama geldi: TİSK'ten yapılan açıklamada "Rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ve OECD ortalamasının oldukça üstünde olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesi hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize nefes aldıracak bir adım olacaktır." denildi.
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.
Bakan Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Kısa çalışma ve işsizlik maaşına zam! Asgari ücret artışı bu ödemeleri nasıl etkileyecek? 

Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları zamlanacak. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlen

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? 
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmıştı. İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 2021 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin ay sonunda açıklanması bekleniyor.Hatırlarsanız bu köşede asgari ücret artışı ile ilgili hesabımızı paylaşmıştık.son 9 10 yıllık artışlara baktığımızda asgari ücret zammının bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üstünde olduğunu görüyoruz.
Bu hesaba göre bu yılki tahminimiz de yüzde 15 ya da yüzde 16 civarında bir artışın olması. Yüzde 16 artışa göre brüt asgari ücret 3.413,88 TL civarında gerçekleşiyor. Şimdi bu hesaba göre ödeneklerdeki değişiklik nasıl olacak bakalım.

 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
Kısa çalışma ödeneği üretimi kısmen ya da tamamen durmuş işletmelerin çalışanlarına belli prim şartıyla ödeniyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor.2020 yılı için uygulanan en az kısa Çalışma Ödeneği 1.765,80 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 16 zam olduğunu varsayarsak bu durumda 2021 yılındaki Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt rakamı 2.048 TL olacak.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin en üst rakamı ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. 2020 yılında uygulanan en üst rakam 4.414,50 TL civarında. Yeni asgari ücret yüzde 16 artarsa brüt rakam 3.413,88 TL'ye, bu durumda en üst Kısa Çalışma Ödeneği de 5.120 TL'ye çıkacak.
 
 
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 
Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara son üç yılda 600 gün primi olması şartıyla verilen işsizlik maaşı da brüt asgari ücrete göre belirleniyor.İşsizlik ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Buna göre 2020 yılında en az işsizlik maaşı 1.177,20 TL olarak uygulanıyor.
Yeni asgari ücretin yüzde 16 arttığı hesabına göre en az işsizlik maaşı da 1.365 lirayı geçecek. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Buna göre 2020 rakamı 2.354,40 TL olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret artışıyla birlikte en yüksek işsizlik maaşının da 2.731 lira olmasını tahmin ediyoruz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 
Ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği ise yine brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar hesaplanıyor.Buna görev 2020 yılında ödenen destekler 1.177 lira civarında oluyor. Bu rakam da asgari ücret artış tahminine göre 1.365 liraya çıkacak.

 
2020 RAKAMLARI
Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL- 4.414,50 TL
Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL
İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL- 2.354,40 TL
2021 TAHMİNİ RAKAMLARI
Kısa çalışma ödeneği: 2.048 TL – 5.120 TL
Nakdi ücret desteği : 1.365 TL
İşsizlik maaşı: 1.365 TL – 2.731 TL
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