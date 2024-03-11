Asgari Ücretlinin Hayalleri: İlk Resmi Açıklama Geldi

Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren beklenen açıklama sonunda geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 asgari ücretini belirleyerek geçtiğimiz yıl Aralık ayında toplandı. Komisyon, asgari ücreti 11 bin 402 TL'den yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye yükseltti.

Ancak, hükümetin 2024 yılında ikinci bir zam yapmayacağı yönündeki açıklaması, yüksek enflasyon nedeniyle eriyen maaşlara yeni zam beklentisini beraberinde getirdi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücrete 2 yıldır uygulanan "ara zam" beklentilerini suya düşürdü.

Avdagiç, 2 yıldır yapılan enflasyon zamlarının bu yıl devam etmeyeceğini belirterek, bütçelerini buna göre hazırladıklarını ifade etti. Kamunun belirlediği asgari ücretin bir çerçeve olduğunu ve bu çerçeveyi dikkate alarak bütçelerini oluşturduklarını belirten İTO Başkanı, devletin bu sene için zam yapmayacağı söyleminin geçerli olduğunu öngördüklerini dile getirdi.