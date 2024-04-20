"Çiftçilere Büyük Destek: IPARD III Programı ile 786 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak!"

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Düzce'de düzenlenen etkinlikte, çiftçilere ve yatırımcılara yönelik önemli bir hibe fırsatı tanıtıldı. Düzce Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Vali Selçuk Aslan, TKDK Ankara İl Koordinatörü Dr. Mehmet Ali Çakal ve Tarım Orman İl Müdürü Esra Uzun'un da katılımıyla bir araya gelindi.

Toplantıda, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak fonuyla finanse edilen IPARD III programının tanıtımı yapıldı. Programın 81 ilde uygulanacağı ve toplamda 786 milyon Avro (2.708.746.028,04 TL) tutarında hibe desteği sağlayacağı açıklandı.

Vali Selçuk Aslan, yaptığı konuşmada IPARD III programıyla ilin kırsal kalkınma ve tarım sektöründe ek bir destek başlatıldığını belirterek, Düzce'nin bu programdan iyi fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Dr. Mehmet Ali Çakal ise, programın sadece tarımsal üretimi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda çevre koruma ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ettiğini vurguladı. Çakal, yeni irtibat ofisi aracılığıyla Düzce'den gelen projelerin değerlendirilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

İl Müdürü Esra Uzun ise, Düzce'nin tarımsal potansiyeline vurgu yaparak IPARD III programının kırsal altyapı modernizasyonuna büyük katkı sağlayacağını belirtti. Uzun, ilimizdeki kırsal altyapının daha modern hale geleceğini ifade etti.

Toplantı, TKDK uzmanlarının IPARD III programının içeriği hakkında bilgi vermesi ve katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.