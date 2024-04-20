"Erdoğan'ın Emeklilere Müjdesi Geliyor: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik önemli bir duyuruyu yakında yapacak. Ocak ayında gerçekleştirilen düzenleme ile emekli maaşlarına %49,25 oranında bir zam yapılmış, ancak emeklilerin geçim sıkıntısı içinde olduğunu dile getirmesiyle ek bir seyyanen zam talebi ortaya çıkmıştı.

Emeklilerin bu beklentisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "bütçe yok" yanıtıyla son bulmuştu. Ancak Işıkhan, son zamanlarda yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik ayrıcalık tanıyan, destekleyici hizmetlerin sunulacağını ve detaylarını 15-20 gün içinde duyuracaklarını belirtti.

Bu haberle milyonlarca emekli yeniden umutlandı. Verilecek destek paketinin detayları hakkında bilgi veren kaynaklara göre, büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira desteği, doğu bölgelerinde yaşayanlara ise doğalgaz, odun ve kömür desteği sağlanacak. Ayrıca, en düşük emekli aylığı alanlara market ihtiyaçlarını karşılamaları için özel bir kart verilecek, bu konuda marketlerle protokoller hazırlanıyor.

Emeklilerin bu desteklerle refahlarının artacağı umuduyla bekleyişi sürüyor.