Ehliyet Sahiplerine Önemli Uyarı: 15 TL Ücretini Ödemeyenlere 12 Bin TL Ceza

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İçişleri Bakanlığı, sürücülere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Eski tip ehliyet sahiplerinin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerektiği belirtildi. Bu süre içinde yenileme işlemi yapmayan sürücüler, trafiğe çıkmaları durumunda 12 bin 978 TL para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

Bakanlığın açıklamasına göre, 26 yaşını geçmiş olan sürücüler, eski tip ehliyetlerini yenilemek için 15 TL'lik bir ücret ödemek zorundalar. Bu ücret ödenmediği takdirde, sürücüler trafikten men edilecek ve yeni yıl itibarıyla trafiğe çıkmaları yasaklanacak.

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi için değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden temin edilebilir)

15 TL yenileme ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

Yetkililer, ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücülerin, belirtilen belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini belirtti. Son günlerin yaklaşmasıyla birlikte, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceği de ifade ediliyor.