Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve gelmeden verdiği vaatleri bir bir yerine getiriyor. Seçim döneminde "şehrimizi bir bütün olarak görüyoruz" diyerek yola çıkan Başkan Başdeğirmen'in vaatlerinden biri de merkeze bağlı köylere doğalgaz verilmesiydi. Bu sözünü yerine getiren Başkan Başdeğirmen, son olarak Büyükhacılar Köyü'nün de doğalgaz kullanmaya başlamasını sağladı.Geçen gün yapılan doğalgaz arz törenine, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, AK Parti teşkilatları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve vatandaşlar katıldı. Büyükhacılar Köyü Muhtarı Mehmet Buğday, köylerine doğalgaz getirilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.Başkan Başdeğirmen konuşmasında, bir sene önce köy ziyareti sırasında kadınların doğalgaz talebiyle karşılaştıklarını hatırlatarak, "Allah nasip etti, o günkü sözümüzü milletvekillerimizle beraber ne kadar zor olsa da, ne kadar çok emek versek de Türkiye'de bir ezberi bozarak ilk kez köylere doğalgaz veren bir şehir olduk, bugün mutlu sona ulaştık. Doğalgazı getirdik. AK Parti belediyeciliğinde tüm halkımızın bu milletin bu devletin insanlarının kullanması gereken medeniyetlerin bir parçası. Liderimiz şehirde ne varsa köy de o olacak diyerek yola çıktı, yıllarca bu mücadeleyi verdi. Isparta’da 7 köye doğalgaz veriliyor. Daha önce 5 köyümüze bugünde Büyükhacılar Köyümüz doğalgaza kavuşmuş oldu. Bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.