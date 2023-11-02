Mahmut Zadeoğlu'nun Görevden Alınmasına İlişkin Gelişmeler

Isparta'da uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten Mahmut Zadeoğlu, temmuz ayında görevden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu kararın ardından Zadeoğlu, yargıya başvurdu ve Isparta İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Ancak Isparta İdare Mahkemesi, Mahmut Zadeoğlu'nun görevden alınmasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi ve yürütmenin durdurulma talebini reddetti. Bu karar oy birliğiyle alındı ve aynı zamanda Konya İdare Bölge Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğuna hükmetti.

Mahmut Zadeoğlu, Isparta İdare Mahkemesi'nin kararına karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahiptir, ve bu mahkeme kararını değerlendirecek.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Mahmut Zadeoğlu'nun görevden alınmasına ilişkin hukuki süreç devam etmektedir.