Emeklilere Verilecek 5.000 TL İkramiye Ne Zaman Hesaplara Aktarılacak?

Emeklilere bir seferliğe mahsus olarak verilecek 5.000 TL ikramiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Ödemelerin hesaplara 15 Kasım'a kadar aktarılması planlanıyor.

Temmuz ayında aldıkları zammın memnuniyetsizliği ve geçim sıkıntısı şikayetlerini dile getiren emeklilere, bu ikramiye kararlaştırılmıştı. Toplamda 12.2 milyon emekliyi ilgilendiren bu ödemelerin bütçeye maliyeti 61 milyar TL olarak belirtiliyor.

Ancak ödeme kapsamında olmayanlar da bulunuyor. 31 Ekim 2023 tarihine kadar sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, çalışanlar, faaliyette bulunanlar ve yaşlılık aylığı almaya devam edenler bu ödemeden yararlanamayacak.

Ödemeler, birden fazla gelir veya aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden yapılacak. Ayrıca, yanlışlıkla yapılan ödemeler, ilgili kişinin varsa diğer gelirlerinden veya aylıklarından %25 oranında kesilecek, eğer öyle bir gelir yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.