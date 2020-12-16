"Isparta'da Sonbahar ve Kış Fotoğraf Yarışması"

Göller Bölgesinin en güzel kentlerinden biri olan Isparta’nın her mevsimi ayrı güzellikte yaşanmaktadır. Isparta’nın her mevsim doğal güzelliklerinin, belgesel tespitini yaparak kente dair nitelikli ve sanatsal bir görsel bellek oluşturmak; ilimizin tanıtımına katkı sağlamak; yarışma yoluyla üretilen eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; farklı şehirlerden gelecek fotoğraf dostlarını buluşturmak, kaynaştırmak ve bu sayede fotoğraf sanatının tanıtılmasına, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak; yerel halkta fotoğraf sanatına ilgi / farkındalık oluşturmak ve fotoğraf yarışması sonucunda seçilen eserleri Isparta Belediyesi fotoğraf arşivine kazandırmaktır.Başka bir deyişle; Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak, Isparta ilinin değişimi ve sahip olduğu tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının bakış açısıyla gözler önüne sermektir.Isparta Belediyesi Sonbahar-Kış Fotoğraf Yarışma Şartnamesini görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.