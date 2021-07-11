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LAVANTA’NIN BAŞKENTİ ISPARTA KUYUCAK KÖYÜ

LAVANTA’NIN BAŞKENTİ ISPARTA KUYUCAK KÖYÜ
ISPARTA
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LAVANTA’NIN BAŞKENTİ KUYUCAK KÖYÜ
Ülkemizde bir asıra yakın süredir lavanta üretiminin gerçekleştirildiği ve lavantanın başkenti olarak bilinen Kuyucak Köyünde lavanta sezonunun startı yapılan şenlikle verildi.
Nüfusu 261 olan Kuyucak köyü lavanta ile birlikte her yıl nüfusunun 3 bin katı insanı köyde lavanta bahçelerinde ağırlıyor.

LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLER İLE BAŞLADI
Köyde lavanta bahçesinde düzenlenen program Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu protokolü ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.
Bahçeler içinde ilk olarak Isparta Mehteran takımı gösterilerini katılımcılara sundular.
Halk oyunları ekipleri de teke yöresi oyunlarını yine lavanta bahçeleri arasından izleyenler için icra ettiler.
Programın en renkli görüntülerinden biri ise yüzlerce balonun katılımcılar tarafından havaya bırakılması ile ortaya çıktı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ardından beraberindekiler ile birlikte Gençlik ve spor il müdürlüğü sporcuları tarafından mor lavantalar arasına yapılan taekwondo, okçuluk, masa tenisi, bilek güreşi, ayak tenisi dallarında gösteri yapan sporcuları ziyaret ettiler, gösterilerini seyrettiler.
Ülkemizin bir çok ilinde lavantanın dikimi yapılarak yetiştirildiğini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu, lavanta ve gül bahçelerini görmek isteyen tüm misafirleri Isparta’ya davet etti. Vali Seymenoğlu, “80-90 yıldır Kuyucak köyünde çiftçilerimiz tarafından yetiştiriliyor. Daha önce yağı için üretiliyordu ancak son 5-6 yıldır ise turizm açısında çok önemli. Isparta’da 1400 rakımlarda başta Davraz Kayak merkezi olmak üzere Eğirdir ilçemizde Sorkuncak köyünde 100 bin metrekarelik lavanta bahçeleri oluşturduk. Geçtiğimiz yıl bu Kuyucak Köyümüzdeki bu bahçeleri salgına rağmen 300 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu yıl geçtiğimiz haftadan bu yana yaklaşık 25 bin araç bu köye giriş yaptı. Kişi sayısına baktığımız zaman ise bu yıl yine 1 milyon kişiyi lavanta bahçelerinde ağırlayacağız. Salgın döneminde dışarıya çıkamayan tüm vatandaşlarımızı lavanta bahçelerimize bekliyoruz” dedi.
Lavanta günlerinin açılış programı ardından köy meydanına kadar devam eden protokol, mehteran, sporcular, halk oyunu ekipleri ve vatandaşların katılımı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Programa katılan vatandaşların bir çoğu ise davet üzerine şehir dışından geldiklerini belirterek mor lavanta bahçelerinin kendilerini adeta büyülediğini söylediler.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, daha sonra Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve diğer katılımcılar ile köy merkezinde bulunan lavanta ürünlerinin satıldığı stantları ziyaret ederek misafirler ve stant sahipleri ile bir süre sohbet ettiler.
Mehteran takımı ve halk oyunu ekipleri gün boyunca vatandaşların bulunduğu alanlarda yaptıkları gösteriler ile şenliklere renk kattılar.
 
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