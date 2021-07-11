ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ - TARLADA MOR ŞENLİK

Ülkemizde yaklaşık 80 yıldır lavanta üretiminin gerçekleştirildiği ve Lavantanın Başkenti Kuyucak Köyünde lavanta sezonunun startı yapılan şenlikle verildi. Düzenlenen şenliklerin başlangıcı TRT Haber tarafından canlı yayınla tüm Türkiye’ye aktarıldı. Keçiborlu'daki sezon kutlamalarla açılıyor.Lavanta Kokulu Köyü'de Kuyucak’ta Lavanta Günleri açılışı yapıldı. Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu, değerli vatandaşlarımızın katılımı ile geleneksel lavanta yürüyüşü, Mehter takımı eşliğinde, sporcu gençlerimizin çeşitli branşlarda etkinliklerinin yer aldığı Lavanta günleri açılışı Halk oyunları ile devam ediyor.