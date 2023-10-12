KYK'nın Burs/Kredi Başvuruları Başladı - İşte Detaylar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu. İşte başvuru hakkında detaylar:

Başvurular 19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar sürecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvuruları yapabilecek öğrenciler arasında, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları yer alıyor.

Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

Başvurular, e-Devlet'teki öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bilgilerinde hata olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleri ile görüşerek bilgilerini düzeltmelidir.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecektir. Başvuru sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecektir. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Özel durumlu öğrenciler için:

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmemektedir. Beyan edilen özel durumlar şunlar olabilir: şehit/gazi çocukları, anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, %40 ve üzerinde engelli olanlar, sevgi evlerinde eğitim alanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vb. Bu özel durumları beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecektir.

Başvuru sürecinde yardım veya destek gerektiğinde, öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilirler.