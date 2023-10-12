Kullanılmayan Cep Telefonları İçin Yeni Karar: 1 Yıl Süre Verilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yaparak kullanılmayan cep telefonlarının bağlantısını kesme süresini 1 Ocak 2024 itibarıyla 1 yıla indirmeye karar verdi.

Yeni düzenlemeye göre:

Kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazların bağlantısının kesilmesi için süre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 yıldan 1 yıla indirilecek.

Kesintisiz 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek.

Ayrıca, siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması durumunda, GSM operatörü tarafından yapılan bildirim sonrası cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Bu talep önceden cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilirdi.

Geçici madde eklenen yönetmelikle, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması durumunda, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecektir. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ya başvuru yapılabilecektir.