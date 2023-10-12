Ev Kadınlarına Emeklilik Fırsatı: Detaylar Belli Oldu

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından, çalışma ve sosyal güvenlik alanında bir dizi yenilik devreye girmeye hazırlanıyor. İşte beklenen düzenlemeler:

Ev Kadınlarına Emeklilik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik fırsatı sunacak. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyen ev kadınlarına, primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede ev kadınları, kendi sosyal güvenlik haklarına sahip olabilecekler. Bağ-Kur'lulara 5 Yıl Erken Emeklilik: Bağ-Kur prim gün sayısı, 9 binden 7 bin 200'ye düşürülerek SSK sigortalılarıyla eşit hale getirilecek. Bu düzenleme, esnaf ve tüccarların 5 yıl erken emekli olmasını mümkün kılacak. Daha az prim ödeyerek ve daha yüksek emekli aylığı alarak emekli olabilecekler. Dul ve Yetimlere İkramiye: Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Bu ikramiye, sadece çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Dul ve yetimlerin ikramiye payı, hisseleri oranında hesaplanacak. Ayrıca, emekli maaşı alan ve çalışmaya devam edenler ile özel sandıklardan emekli aylığı alanlara ikramiye ödenmeyecek. Emeklilere Sosyal Destek: Emeklilere mali desteklerin yanı sıra sosyal destekler de sağlanacak. Yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak ve emeklilere seyahat, sağlık, kültür, ve sanat etkinliklerinden indirimli yararlanma imkanı sunulacak. Ayrıca, kamuda çalışma fırsatları da sunulacak. Refah Payı: Emeklilere yılbaşında refah payı verilmesi planlanıyor. Emekli aylıklarına enflasyonla birlikte refah payı eklenerek emeklilerin alım gücü artırılacak.