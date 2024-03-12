"Kuyumcular Uyarıyor: Kesme Altına Dikkat, 2024'te Rekor Bekleniyor!"

Altın yatırımcılarına müjdeli haber: Gram altın, yakın bir tarihte rekor kırabilir! Ancak, kuyumcular, altın alımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara vurgu yaparak, yatırımcıları uyardı. Ucuz olduğu için cazip görünen "merdiven altı" altın satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden kuyumcular, bu konuda detaylı bilgiler verdi.

Trabzon'un kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Nevzat Kuyumculuk'un Genel Müdürü Erhan Şakar, gram altın fiyatlarında yaşanan son artışa dikkat çekti. Şakar, "Son bir haftada gram altın fiyatları yaklaşık 100 TL arttı. Yatırımcılar, altının dövizi geride bırakarak daha fazla kazanç sağladığını fark ettikleri için şu anda daha çok altına yöneliyor. Ancak, altın bozdurmak isteyenler, fiyatların biraz daha yükselmesini bekliyor. Bazı tahminlere göre, yıl sonuna veya seçimlerden sonra altın 3.500 TL'yi bulabilir" dedi.

Kuyumcu Şakar, altın alacaklara kritik bir uyarıda bulunarak, "Altını güvenilir yerlerden alın. 'Merdiven altı' dediğimiz, sertifikası olmayan, garanti verilmeyen altınları almamalarını öneriyoruz. Bu tür altınları bozdurmak istediklerinde ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Sertifikalı ve garantili altınları tercih etsinler, 'merdiven altı' dediğimiz yerlerden uzak dursunlar" diye konuştu.

Ayrıca, Trabzon'un meşhur coğrafi işaretli hasır bileziğinin altın fiyatlarındaki artıştan etkilendiğini belirten Şakar, "Altın fiyatlarındaki artış, Trabzon hasırını da etkiliyor. Bu bileziklerin fiyatları takım başına 300, 400 ve 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Son zamanlarda ise fiyatlarında 20-30 bin TL'ye varan artışlar oldu" şeklinde bilgi verdi.

Altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, bu uyarılarla birlikte gram altının gelecek günlerdeki rekor performansına odaklanarak alım satım stratejilerini belirlemeye çalışacak.