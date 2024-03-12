"Tarım ve Orman Bakanlığı, Balon Balığı Avına Destek Ödemelerini Açıkladı"

"Karasularımızdaki Balon Balığı İstilasına Karşı Mücadelede, Avlanan Balıklara Yapılacak Ödemeler Belli Oldu"

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkemizin karasularında hızla çoğalan balon balığıyla mücadele kapsamında avlanan balıklara yapılacak destek ödemelerini açıkladı. Yabancı istilacı balon balıklarının çoğalmasının önlenmesi ve ekonomik zararların azaltılması amacıyla belirlenen destek miktarları, 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak şekilde belirlendi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanan balon balıkları için 150 bin adete kadar olanlar için tane başına 25 TL, 125 bin adete kadar olanlar için ise tane başına 10 TL destek ödemesi yapacak. Bu adımla, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Balon balığı avına destek verilecek bu ödemelerle birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı, hem ekosistem dengesini koruma çabalarını desteklemiş olacak hem de balıkçılık sektörünün karşılaştığı zorluklara etkili bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Avlanan balon balıklarının sayısının azaltılmasıyla birlikte, ülke ekonomisinin de korunması ve sürdürülebilir bir balıkçılık politikasının benimsenmesi hedeflenmektedir.