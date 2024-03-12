"2024 LGS Başvuru Tarihleri Açıklandı: Öğrenciler Dikkat!"
"Merkezi Sınavın Detayları ve Başvuru Süreci"
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu www.meb.gov.tr adresinde yayımlayarak, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki başvuru tarihlerini duyurdu.
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarındaki öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezi Sınav'a dair detaylı bilgiler bulunuyor.
Başvuru Tarihleri ve Süreci:
"Merkezi Sınavın Detayları ve Başvuru Süreci"
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu www.meb.gov.tr adresinde yayımlayarak, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki başvuru tarihlerini duyurdu.
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarındaki öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezi Sınav'a dair detaylı bilgiler bulunuyor.
Başvuru Tarihleri ve Süreci:
- LGS kapsamında 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Merkezi Sınav'a başvurular, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.
- Sınav, isteğe bağlı olup, başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler elektronik ortam üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.
- Okul müdürlükleri, öğrencilere başvuru sürecinde rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.
- Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan Kılavuz'da bulunan formu doldurarak yapacaklar.
Sınav Detayları:
- Sınav, her alan için 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlara dayanacak ve öğrencilerin çeşitli becerilerini ölçecek nitelikte sorular içerecek.
- Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
- Sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Her bir oturumda öğrencilere toplamda 90 dakika süre verilecek.
- Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Öğrenciler, başvurularını yaparken ve sınav sürecindeki gelişmeleri takip ederken, resmi kaynakları ve Kılavuz'da belirtilen bilgileri dikkate almalıdırlar.