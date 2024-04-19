Emeklilere Bölgesel Destek Geliyor: Bakan Işıkhan Tarih Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik bölgesel desteklerin geleceğini duyurdu. Emeklilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkamayacağını belirten Işıkhan, ancak bölgesel desteklerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Emekli maaşlarına Temmuz ayında herhangi bir zam yapılmayacağına dair konuşmalar yapılırken, hükümetin emeklilere destek sağlamak adına adımlar atacağı ortaya çıktı.

Emekli maaşlarının 6 aylık enflasyon oranında artacağı bilinmesine rağmen, emekliler seyyanen zam beklentisi içerisindeydi. Ancak Bakan Işıkhan, bu beklentileri karşılamayacaklarını, ancak bölgesel desteklerin sunulacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinden sağlanacak olan bölgesel destekler, en düşük emekli maaşı alan ve kirada oturan kişilere yönelik olacak. Büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira desteği sağlanırken, doğu illerinde ve kırsalda yaşayanlara yakacak desteği verilecek.

Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik bu desteklerin detaylarını paylaşırken, somut adımların yakında atılacağını ifade etti. Emeklilerin refahını artırmayı hedefleyen bu çalışmaların 15-20 gün içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. İşte emeklilere yönelik desteklerle ilgili somut verilerin paylaşılacağı zaman!