Emekli İkramiyesi Almayacak 4 Grup: İkramiyenin Tüm Detayları Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli ikramiyesiyle ilgili merak edilen detaylar şu şekilde:

Kimler İkramiyeden Yararlanacak?

Emekli olmuş kişilere 5 bin liralık ikramiye ödenecek. İşçi, memur, Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur kapsamındaki emekliler bu ikramiyeden yararlanacak. Toplamda 12.5 milyon emekli bu ikramiyeden faydalanacak.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlar İkramiye Alacak mı?

Dul ve yetim aylığı alan kişiler de ikramiye alacaklar. Ancak bu kişilerin ikramiye miktarı, hak sahiplerinin hisse oranına göre belirlenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında dul aylığı alan bir kişi, 2.500 lira ikramiye alacaktır.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Durumunda Olanlar İkramiyeden Faydalanabilecek mi?

EYT düzenlemesinden sonra emekli olan ve çalışmaya devam etmeyen kişiler bu ikramiyeden yararlanabilecekler. Ancak, EYT durumunda olan kişilerin çalışmaya devam etmeleri halinde ikramiyeden faydalanamayacaklar.

İkramiyeler Ne Zaman Hesaplara Yatırılacak?

İkramiyeler, Kasım ayının ortasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

İkramiye Her Ay mı Ödenecek?

Hayır, ikramiye tıpkı bayram ikramiyeleri gibi bir defaya mahsus olarak Kasım ayında ödenecek.

Ocak Ayındaki Emekli Zammı, İkramiye Üzerinden Hesaplanacak mı?

Hayır, 5 bin liralık ikramiye, emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Toplamda Kaç Kişi Bu İkramiyeden Yararlanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 15.5 milyon emekliye emekli aylığı ödenmektedir. Ölüm aylığı alanların sayısı ise 4.1 milyon. SGDP kesintisi yapılan 1.8 milyon emekli de dahil edildiğinde, emekli olup çalışmamış, dul ve yetim aylığı alan kişilerle birlikte toplam 12.5 milyon kişiye 5 bin lira ikramiye verilecek.

Birden Fazla Emekli Aylığı Alanlar Ayrı Ayrı mı İkramiye Alacaklar?

Hayır, birden fazla emekli aylığı alan kişiler ayrı ayrı ikramiye almayacaklar. Örneğin, aynı kişi kendi emekli aylığı ve dul aylığı alıyorsa, yine sadece tek bir ikramiye alacaktır.

Kimler İkramiyeden Yararlanamayacak?