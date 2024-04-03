Araç Sahipleri İçin Önemli Karar: Sigorta Uygulaması İptal Edildi

Milyonlarca araç sahibi için uzun süredir beklenen karar nihayet açıklandı. Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu sonucunda yapılan inceleme ve Anayasa Mahkemesi'nin detaylı değerlendirmesiyle birlikte, araç satışı sonrası eski sahibinin sigorta kapsamının 15 gün boyunca devam etmesi uygulaması resmen iptal edildi.

Bu kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ve yasal bir nitelik kazanmasıyla birlikte, araç sahipleri için yeni bir dönemeç yaşandı. Artık, araç satışının ardından eski sahibinin sigortasının devam etmesi zorunluluğu sona ermiş oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla birlikte, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik gerçekleşmiş oldu. Kararın yürürlüğe gireceği tarih, 9 ay sonrası olarak belirlendi. Bu süreçte, araç devri sonrası zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının sona ereceği ve yeni bir yol haritasının çizilmesine imkân tanınacağı bildirildi.