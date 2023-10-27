44 İlaç Daha Ödeme Listesine Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"ne eklediğini açıkladı. Bu gelişme, sosyal güvenlik kapsamındaki ilaçlara erişimi artırmayı hedeflemektedir. Listede kanser ilaçları, diyabet ilaçları, alerjik rinit ve astım ilaçları, sindirim sistemi araçları, metabolik hastalık ilaçları, hipertansiyon ilaçları, multiple skleroz ilaçları ve kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu önlem, vatandaşların ilaç maliyetlerinin daha fazla karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.