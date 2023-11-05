Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç'in ''SONSUZA DEK'' ismini verdiği ''doğal boyalı kumaş heykel'' yapıtı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ''Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Sanatçı- 100 Eser'' isimli Uluslararası Karma Sergi'de yer alıyor.
-15 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak
Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Sanatçı- 100 Eser Uluslararası Karma Sergi, Antalya Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde 15 Kasım 2023 tarihine değin sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.
-Doç. Dr. Genç eserine ''SONSUZA DEK'' ismini verdi
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü (GSE) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç'in 50 cm. x 50 cm. ölçülerindeki ''doğal boyalı kumaş heykel'' yapıtına Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü etkinliklerine atıfla ''SONSUZA DEK'' ismini verdi.
SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Genç'in yapıtı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Karma Sergi'de yer aldı.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Sanatçı- 100 Eser Uluslararası Karma Sergi, Antalya Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde 15 Kasım 2023 Çarşamba tarihine kadar açık kalacak.