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Koronavirüs ile ilgili dev projede detaylar belli oldu! Salgın sona erince imha edilecek

Koronavirüs ile ilgili dev projede detaylar belli oldu! Salgın sona erince imha edilecek
ISPARTA
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İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüs ile ilgili dev projede detaylar belli oldu! Salgın sona erince imha edilecek
İletişim Başkanlığı, Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, evde izolasyon altındaki kişiler dışarı çıkarsa telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve izolasyon altında bulundukları yere dönmeleri istenecek. İhlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

İletişim Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs (Covid-19) salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için ''Pandemi İzolasyon Takip Projesi'' (İTP) geliştirdiğini duyurdu. Proje ile pozitif vakaların izolasyon kuralına uyup uymadıkları takip edilecek.
 
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, izolasyonunun Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbir olduğu hatırlatıldı. Özellikle corona virüs testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonun bu dönemde hayati önem taşıdığı belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdi. Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor" denildi. 

''İZOLASYONA RİAYET ETMEYEN UYARILACAK''

Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ettiği takdirde telefonlarına uyarı mesajı geleceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek."

''SİSTEMİN GÜVENLİĞİ SIKI KONTROL ALTINDA OLACAK''

Türkiye'nin Covid-19'a karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojinin imkanlarından da yararlandığı vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor. Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek. Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Kovid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek" ifadelerine yer verildi.

''AMAÇ, KAMU SAĞLIĞININ KORUNMASI''

Pandemi İzolasyon Takip Projesi’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık teşkil etmediği belirterek, şunlar kaydedildi:

"6698 sayılı Kanunun ‘Özel nitelikli verilerin işlenme şartları’ başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor. Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor. 6698 sayılı Kanun Gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Kovid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor."
 
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