TÜM ISPARTA HALKINI YAKINDAN İLGİLENDİREN KORONAVİRÜS TEDBİR KARARLARI ALINDI

MUTLAKA BAŞTAN SONA OKUYUN!

İlimiz genelinde toplu taşıma (otobüs, minibüs vb.) yolcuların maske takmadan seyahat etmelerine müsaade edilmemesine ve konunun Isparta Belediyesi ve meslek odaları tarafından takip edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına, Çeşitli nedenlerle evlere ve işyerlerine hizmet sunumu gerçekleştiren görevlilerin ve kuryelerin maske takmalarının sağlanmasına ve bu tedbirin kişileri istihdam eden işyerleri tarafından alınmasına, gerekli bilgilendirme ve düzenlemelerin ilgili meslek odaları tarafından yapılmasına, İlimizde bulunan fabrika, atölye vb. toplu olarak çalışanların kullanacağı maskelerin işyerleri tarafından sağlanmasına, Yaş sebze meyve hallerinde çalışanların maskenin yanı sıra eldiven de kullanmalarına, maske/eldiven/bone temini kontrolünün Isparta Belediyesi ile ilgili meslek odaları tarafından yapılmasına, Esnek, dönüşümlü çalışan ve sağlık ve diğer nedenlerle idari izinli sayılıp ev izolasyonunda bulunan memurların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında dışarıda görülmeleri halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, Başka illerden ilimize gelen kişilerin ev izolasyonunda kalacaklarına dair onam formu imzalattırılmasına, İlimiz merkezinde Salı günleri Pirimehmet Mahallesinde faaliyet gösteren Salı Pazarı’nın kapatılmasına, Covid-19 virüsü ile mücadelede aktif rol oynayan ve pozitif ve pozitif vaka bulunması şüphesi bulunan yerlerde görevli personelin sağlık durumlarının takip edilmesine, Covid-19 şüphesi bulunan vatandaşların takibinin sağlanması için oluşturulması muhtemel elektronik takip sisteminin İlimizde uygulanmasına, Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve kontrol usullerinin, Mevsimlik Tarım İşçileri Koordinasyon Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda yürütülmesine,

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.04.2020 Salı günü saat 12.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda:Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 07.04.2020