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Başkan Adar, Üyelerimizin Taleplerini TOBB Başkanına İletti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda/borsa başkanlarının katılımıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı.Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve ticarette yaşanan sorunların masaya yatırıldığı video konferans toplantısına Başkanımız Ahmet Adar'da katıldı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şuana kadar gelen taleplerden sonuçlananlarla ilgili genel bilgilendirme yaptı. Önümüzdeki günlerde de değerlenerek rapor haline getirilecek yeni talep raporunu da paylaştı. Bu süreçte yoğun mesai harcayarak üyelerine destek olan oda/borsa başkanlarına teşekkür etti. Bundan sonrada bu yoğun mesainin artarak devam edeceğini ve bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacaklarını ifade etti.Toplantıda, değerli üyelerimizin iletmiş oldukları sorun ve çözüm önerilerini ileten Başkan Adar, tele konferanstan dolayı ve üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında yoğun çaba sarfeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Bundan sonrada üyelerimizin bu sıkıntılı sürecin atlatılması için çalışmaya deve edeceklerini ifade etti.